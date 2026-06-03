Meteorolog Ristić otkrio kada će ponovo padati kiša: Pljuskovi sa grmljavinom pogodili Srbiju, a novo nevreme stiže

Mondo pre 43 minuta  |  Aleksandar Blagić
Meteorolog Ristić otkrio kada će ponovo padati kiša: Pljuskovi sa grmljavinom pogodili Srbiju, a novo nevreme stiže

Snažno nevreme stiglo je u Srbiju tokom popodneva, a meteorolog Ivan Ristić je na svom "Fejsbuk" nalogu najavio da će kiša padati i sutra, u četvrtak 4. juna u više delova Srbije.

Kiša će padati u centralnoj, južnoj, istočnoj, jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji i biće praćena grmljavinom. "Moji modeli prognoziraju manje šanse za nepogode danas, mada se ne mogu isključitii dalje. Kiše će u svakom slučaju biti popodne i uveče", započeo je Ristić prognozu za danas do kraja dana. Pljusak praćen grmljavinom pogodio je danas prvo Loznicu. Brojne ulice su bile pod vodom, a ubrzo je kiša počela da pada i u Beogradu. "Sutra u toku dana kiša. Uglavnom
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