Meteorolog Ristić otkrio kada će ponovo padati kiša: Pljuskovi sa grmljavinom pogodili Srbiju, a novo nevreme stiže

Snažno nevreme stiglo je u Srbiju tokom popodneva, a meteorolog Ivan Ristić je na svom "Fejsbuk" nalogu najavio da će kiša padati i sutra, u četvrtak 4. juna u više delova Srbije.

Kiša će padati u centralnoj, južnoj, istočnoj, jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji i biće praćena grmljavinom. "Moji modeli prognoziraju manje šanse za nepogode danas, mada se ne mogu isključitii dalje. Kiše će u svakom slučaju biti popodne i uveče", započeo je Ristić prognozu za danas do kraja dana. Pljusak praćen grmljavinom pogodio je danas prvo Loznicu. Brojne ulice su bile pod vodom, a ubrzo je kiša počela da pada i u Beogradu. "Sutra u toku dana kiša. Uglavnom