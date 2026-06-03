Milica Pavlović zaradila 57 miliona, a ostalo joj samo 550.000 dinara: Otkriveno koliko pevačica zapravo zarađuje

Milica Pavlović godinama unazad važi za jednu od najpopularnijih pevačica na domaćoj sceni, a kada god je govorila o svojoj karijeri, priznala bi da sve što zaradi ulaže u nove projekte što potvrđuje i njen finansijski izveštaj.

Agencija za privredne registre je nedavno objavila podatke za 2025. godinu, po kojima je firma "Senorita Music" ostvarila prihod nešto veći od 57 miliona dinara. S druge strane, imala je i rashode od skoro 57 miliona, tako da je firmi ostao čist neto dobitak od 550.000 dinara, odnosno nešto više od 4.500 evra. Milica Pavlović je 2023. završila koncertom u Beogradskoj areni kojom je započela turneju "Lav", a u toku 2024. imala je koncerte u dvoranama u Novom Sadu,