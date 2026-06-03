Mladić u Kragujevcu nožem izbo bivšu devojku i dedu: On je uhapšen, a evo u kakvom su stanju žrtve

Muškarac L. B. (23) iz Kragujevca uhapšen je zbog sumnje da je pokušao da ubije svoju bivšu partnerku, a potom nasrnuo i na njenog dedu i babu. Kako saznajemo, oni su prevezeni odmah u UKC Kragujevac. Prema informacijama koje posedujemo, devojka (22) i njen deda (66) zadobili su teške telesne povrede. "Imaju višestruke ubodne rane u predelu trbuha, grudnog koša i ekstremiteta. Nakon što je sprovedena kompletna dijagnostika obavljene su i hitne operacije. Oba