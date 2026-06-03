Ovo je otac iz Dortmunda koji je tri ćerke držao kao taoce: Državljanina Srbije izvode u majici i bermudama (foto)

Mondo pre 6 sati  |  Uroš Matejić
Ovo je otac iz Dortmunda koji je tri ćerke držao kao taoce: Državljanina Srbije izvode u majici i bermudama (foto)

Pedesetjednogodišnji muškarac, za kog nemački mediji navode da je državljanin Srbije, a koji je od kasno sinoć, zabarikadiran u kući, svoje tri male ćerke držao kao taoce, predao se nemačkoj policiji rano jutros u 3.30 sati čime je talačka kriza u nemačkom gradu Dortmundu okončana bez tragedije.

Vest o talačkoj krizi od sinoć dominira na naslovnim stranama nemačkih medija, a kako Bild saznaje on se predao policiji pošto je prethodno tražio da razgovara sa svojim roditeljima. Čim je taj razgovor obavio - predao se što se i vidi na fotografiji koju je objavio Bild - kako ga policajci izvode u majici i bermudama, s rukama na leđima vezanim lisicama. Podsetimo, čitava agonija počela je sinoć posle 22 časa kada je uhapšeni u jednom tamošnjem restoranu počeo da
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