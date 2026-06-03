Podeljene sve osvećene trakice na Pojasu Presvete Bogorodice: Oglasili se iz Hrama Svetog Save

Mondo pre 57 minuta  |  Marina Letić
Podeljene sve osvećene trakice na Pojasu Presvete Bogorodice: Oglasili se iz Hrama Svetog Save

Osvećenih trakica na Pojasu Presvete Bogorodice više nema! Ova vest upravo je saopštena preko razglasa u Hramu Svetog Save.

Vernici koji su svih ovih dana dolazili da se poklone svetinji uzimali su osvećene trakice, ali njih više nema - sve su podeljene. U Hramu Svetog Save ističu da svaki vernik može da ponese krstić ili ikonicu i da ih položi na kivot za blagoslov. Podsetimo, Srpska pravoslavna crkva saopštila je juče da se od 20. maja do tada Pojasu Presvete Bogorodice poklonilo 576.793 vernika. Taj broj danas je dodatno uvećan i biće sve veći do subote, 6. juna, kada će posle svete
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

(Foto, video) "Ovo mi je poslednja šansa!" Radmili srce radi 25 odsto, ali je satima stajala ispred Hrama: Dvojica katolika…

(Foto, video) "Ovo mi je poslednja šansa!" Radmili srce radi 25 odsto, ali je satima stajala ispred Hrama: Dvojica katolika prevalila pola sveta da se poklone pravoslavnoj svetinji

Blic pre 32 minuta
Podeljene sve osvećene trakice na Pojasu Presvete Bogorodice: Evo šta to znači za vernike

Podeljene sve osvećene trakice na Pojasu Presvete Bogorodice: Evo šta to znači za vernike

B92 pre 1 sat
Veličanstveni snimci: Više od 580.000 vernika poklonilo se pred Pojasom Presvete Bogorodice, hiljade ljudi i dalje čeka

Veličanstveni snimci: Više od 580.000 vernika poklonilo se pred Pojasom Presvete Bogorodice, hiljade ljudi i dalje čeka

Euronews pre 2 sata
"Porodica i ljubav su temelji svega" Bivši dečko Jovane Jeremić sa novom devojkom u Hramu: Celivali Pojas Presvete Bogorodice…

"Porodica i ljubav su temelji svega" Bivši dečko Jovane Jeremić sa novom devojkom u Hramu: Celivali Pojas Presvete Bogorodice, a tu su i njegovi sinovi

Blic pre 3 sata
Bogoljub Karić: Ne smejte se veri svog naroda

Bogoljub Karić: Ne smejte se veri svog naroda

Blic pre 4 sati
Novak se oglasio zbog Pojasa Presvete Bogorodice: „Bog je sa tobom i kada niko nije“

Novak se oglasio zbog Pojasa Presvete Bogorodice: „Bog je sa tobom i kada niko nije“

Sputnik pre 4 sati
Novak Đoković o Pojasu Presvete Bogorodice: „Bog je sa tobom i kada niko nije”

Novak Đoković o Pojasu Presvete Bogorodice: „Bog je sa tobom i kada niko nije”

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

Aleksandra Krunić i Ana Dalinina u polufinalu Rolan Garosa

Aleksandra Krunić i Ana Dalinina u polufinalu Rolan Garosa

Danas pre 42 minuta
Nova pobeda basketaša Srbije na Svetskom prvenstvu

Nova pobeda basketaša Srbije na Svetskom prvenstvu

Danas pre 7 minuta
Saša Đorđević se oprostio od Edina Avdića: Košarka je rasla i uz tvoju prepoznatljivu, istinsku ljubav punoj šarma prema njoj…

Saša Đorđević se oprostio od Edina Avdića: Košarka je rasla i uz tvoju prepoznatljivu, istinsku ljubav punoj šarma prema njoj

Danas pre 1 sat
Preminuo Edin Avdić

Preminuo Edin Avdić

Danas pre 2 sata
Krunić i Danilina u polufinalu Rolan Garosa

Krunić i Danilina u polufinalu Rolan Garosa

Radio 021 pre 47 minuta