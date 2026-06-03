Podeljene sve osvećene trakice na Pojasu Presvete Bogorodice: Oglasili se iz Hrama Svetog Save

Osvećenih trakica na Pojasu Presvete Bogorodice više nema! Ova vest upravo je saopštena preko razglasa u Hramu Svetog Save.

Vernici koji su svih ovih dana dolazili da se poklone svetinji uzimali su osvećene trakice, ali njih više nema - sve su podeljene. U Hramu Svetog Save ističu da svaki vernik može da ponese krstić ili ikonicu i da ih položi na kivot za blagoslov. Podsetimo, Srpska pravoslavna crkva saopštila je juče da se od 20. maja do tada Pojasu Presvete Bogorodice poklonilo 576.793 vernika. Taj broj danas je dodatno uvećan i biće sve veći do subote, 6. juna, kada će posle svete