Trojica policajaca puštena iz pritvora: Tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv njih u slučaju ubistva Nešovića

Mondo pre 14 minuta  |  Marina Letić
Trojica policajaca puštena iz pritvora: Tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv njih u slučaju ubistva Nešovića
Trojica policijskih službenika, protiv kojih je Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu Uprave kriminalističke policije Služba za suzbijanje kriminaliteta MUP RS podnetu za neprijavljivanje krivičnog dela i pimoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela vezano za ubistvo Aleksandra Nešovića Baje, puštena su večeras iz pritvora Centralnog zatvora u kom su bili od privodjenja, saznaje nezvanično Kurir. Podsetimo, VJT u Beogradu saopštilo je danas da
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