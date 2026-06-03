Trojica policajaca puštena iz pritvora: Tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv njih u slučaju ubistva Nešovića

Trojica policijskih službenika, protiv kojih je Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu Uprave kriminalističke policije Služba za suzbijanje kriminaliteta MUP RS podnetu za neprijavljivanje krivičnog dela i pimoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela vezano za ubistvo Aleksandra Nešovića Baje, puštena su večeras iz pritvora Centralnog zatvora u kom su bili od privodjenja, saznaje nezvanično Kurir. Podsetimo, VJT u Beogradu saopštilo je danas da