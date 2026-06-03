AMSS upozorava na kišu, mokre kolovoze i odrone

Pljuskovi danas mogu otežavati vožnju na pojedinim deonicama i izazvati kraća zadržavanja, upozorio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Pored moguće pojave odrona, vozači treba da obrate pažnju i na oštećenja kolovoza koja se zbog mokrog puta teže uočavaju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na teretnim terminalima graničnih prelaza Batrovci, Šid, Bačka Palanka i Bezdan zadržavanja su oko šest sati, dok na Kelebiji i Gradini kamioni čekaju do dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.