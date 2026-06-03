Profesor iz Kosovske Mitrovice: Kolege koje odbiju da poštuju kosovske zakone, rizikuju da ih kazne srpske institucije

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Profesor iz Kosovske Mitrovice: Kolege koje odbiju da poštuju kosovske zakone, rizikuju da ih kazne srpske institucije
Neformalna grupa profesora i saradnika Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici "Proaktiv" uputila je otvoreno pismo rektoru Univerziteta, proširenom Rektorskom kolegijumu i Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, izražavajući ozbiljnu zabrinutost u vezi sa budućim institucionalnim, pravnim i profesionalnim statusom Univerziteta. Povod za ovu reakciju je prikupljanje podataka zaposlenih, a u cilju primene kosovskog Zakona o strancima.
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