Profesor iz Kosovske Mitrovice: Kolege koje odbiju da poštuju kosovske zakone, rizikuju da ih kazne srpske institucije

Neformalna grupa profesora i saradnika Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici "Proaktiv" uputila je otvoreno pismo rektoru Univerziteta, proširenom Rektorskom kolegijumu i Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, izražavajući ozbiljnu zabrinutost u vezi sa budućim institucionalnim, pravnim i profesionalnim statusom Univerziteta. Povod za ovu reakciju je prikupljanje podataka zaposlenih, a u cilju primene kosovskog Zakona o strancima.