Vijesti: Putnici kontroverznog čarter leta vraćeni iz Tivta za Beograd

N1 Info pre 43 minuta  |  Vijesti N1 Beograd
Vijesti: Putnici kontroverznog čarter leta vraćeni iz Tivta za Beograd

Kako javljaju crnogorske Vijesti, svi putnici čarter leta iz Beograda za Tivat koji su jutros zadržani na Aerodromu Tivat prilikom pokušaja da uđu u Crnu Goru, vraćeni su nazad za Srbiju.

Avion iz Beograda je zadržan na pisti Aerodroma Tivat radi sprovođenja detaljnih provera lica koja su doputovala, odnosno razloga njihove posete, saopšteno je iz policije, prenose Vijesti. Avion Air Serbie embraer E195 (YU-ATC) kojim su jutros došli, nakon višečasovnog zadržavanja je sa putnicima koje je jutros doveo, uzleteo u 15.53 sati iz Tivta nazad za Beograd. Kako sa Aerodroma Nikola Tesla javlja reporter N1, prema nezvaničnim informacijama, taj let još uvek
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