90 putnika iz Beograda zaustavljeno na aerodromu u Tivtu zbog „hibridnog delovanja“: Sumnja se da su „neformalno obezbeđenje Vučića“

Grupa od 90 osoba, od kojih je deo registrovan kao bezbednosno interesantna lica, a koje su jutros čarter letom iz Beograda doputovale u Crnu Goru, biće prvim letom vraćena iz Tivta u srpsku prestonicu. „Vijesti“ saznaju da im je Uprava policije zabranila ulaz u Crnu Goru zbog čega su zadržani na Aerodromu Tivat.

Navode i da grupa koja je stigla čarter letom u Tivat nije želela da odgovori na pitanja policije kojim su povodom doputovali u Crnu Goru. Jake policijske snage drže pod kontrolom Aerodrom Tivat, kontrolisale su let iz Beograda, zbog, kako je „Vijestima“ rekao izvor iz policije, sumnje na hibridno delovanje. Po podacima kojima raspolaže Uprava policije, osobe na letu, koje „mahom imaju kriminalne dosijee, imale su zadatak da neformalno obezbeđuju boravak