Hitna pomoć: Biciklista teško povređen na uglu ulica Višegradske i Kneza Miloša

Newsmax Balkans pre 26 minuta
Hitna pomoć: Biciklista teško povređen na uglu ulica Višegradske i Kneza Miloša

Biciklista je teško povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila na uglu Višegradske ulice i Kneza Miloša u 22.19 časova, a povređeni je prevezen u Urgentni centar. U 00.51 na Slaviji kod restorana Mekdonalds, jedna osoba je lakše povređena u udesu. Ekipe Hitne pomoći su tokom noći obavile ukupno 114 intervencija, od kojih je 25 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali astmatičari.
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