Muškarac albanske nacionalnosti pretukao komšiju Srbina: "Uplašeni smo, ne osećamo se bezbedno u svojoj kući"

Muškarac albanske nacionalnosti iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju pretukao je Svetozara Milkića iz tog sela, pošto je Milkić pokušao da odbrani svog sina od napadača, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Iz Kancelarije za KiM su naveli da je incidentu prethodio verbalni, a zatim i fizički napad muškarca koji im je komšija. Кada je Milkić prišao da zaštiti sina, muškarac albanske nacionalnosti je uzeo drvo i nekoliko puta ga udario, nakon čega je pobegao. Milkić je prebačen u bolnicu na ušivanje i saniranje povreda. Slučaj je prijavljen i policiji. Marko Milkić, Svetozarev sin ispričao je za Kosovo online da je uplašen za svoju i bezbednost svoje porodice, i da se