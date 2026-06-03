"Nisu mogli da budu na mestu zločina": Odbačene prijave protiv trojice policajaca u slučaju ubistva na Senjaku

Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv trojice policajaca B. M, S. S. i P. P, koji su bili osumnjičeni za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela u okviru istrage ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu "27".

Kako je saopšteno iz tužilaštva, nakon sprovedenih dokaznih radnji utvrđeno je da ne postoji sumnja da su policajci izvršili krivična dela za koja su prijavljeni, zbog čega je prijava odbačena. Trojica policajaca pušteni su iz Centralnog zatvora u Beogradu. U saopštenju se ističe da su njihove odbrane potvrđene video-zapisima, listingom telefona, baznim stanicama, veštačenjima i iskazima svedoka. Prema navodima VJT, detaljna analiza video-nadzora, listinga mobilnih