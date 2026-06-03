"Nisu mogli da budu na mestu zločina": Odbačene prijave protiv trojice policajaca u slučaju ubistva na Senjaku

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
"Nisu mogli da budu na mestu zločina": Odbačene prijave protiv trojice policajaca u slučaju ubistva na Senjaku

Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv trojice policajaca B. M, S. S. i P. P, koji su bili osumnjičeni za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela u okviru istrage ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu "27".

Kako je saopšteno iz tužilaštva, nakon sprovedenih dokaznih radnji utvrđeno je da ne postoji sumnja da su policajci izvršili krivična dela za koja su prijavljeni, zbog čega je prijava odbačena. Trojica policajaca pušteni su iz Centralnog zatvora u Beogradu. U saopštenju se ističe da su njihove odbrane potvrđene video-zapisima, listingom telefona, baznim stanicama, veštačenjima i iskazima svedoka. Prema navodima VJT, detaljna analiza video-nadzora, listinga mobilnih
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Mladić uhapšen zbog novca stečenog kriminalom: Policija pronašla 22.000 evra i 180.000 dinara

Mladić uhapšen zbog novca stečenog kriminalom: Policija pronašla 22.000 evra i 180.000 dinara

Mondo pre 1 sat
Trojica policajaca puštena iz pritvora: Tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv njih u slučaju ubistva Nešovića

Trojica policajaca puštena iz pritvora: Tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv njih u slučaju ubistva Nešovića

Mondo pre 1 sat
Odbačena krivična prijava protiv trojice policijaca u slučaju Senjak - nakon odluke VJT pušteni iz Centralnog zatvora

Odbačena krivična prijava protiv trojice policijaca u slučaju Senjak - nakon odluke VJT pušteni iz Centralnog zatvora

RTS pre 1 sat
Mladić uhapšten zbog pranja novca u Beogradu: Sumnjiči da je imao desetine hiljada evra iz kriminalnih aktivnosti

Mladić uhapšten zbog pranja novca u Beogradu: Sumnjiči da je imao desetine hiljada evra iz kriminalnih aktivnosti

Euronews pre 1 sat
Trojica policajaca puštena večeras iz pritvora: Tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv njih u slučaju ubistva Baje

Trojica policajaca puštena večeras iz pritvora: Tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv njih u slučaju ubistva Baje

Kurir pre 1 sat
VJT: Uhapšena dvojica pripadnika Jedinice za zaštitu svedoka zbog slučaja „Senjak“

VJT: Uhapšena dvojica pripadnika Jedinice za zaštitu svedoka zbog slučaja „Senjak“

Insajder pre 2 sata
VJT: Dvojica policijskih službenika uhapšena u istrazi ubistva u restoranu na Senjaku

VJT: Dvojica policijskih službenika uhapšena u istrazi ubistva u restoranu na Senjaku

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Regioni, najnovije vesti »

Državljani Crne Gore ne mogu u Srbiju: Detaljna kontrola na graničnim prelazima, stvorile se kolone vozila

Državljani Crne Gore ne mogu u Srbiju: Detaljna kontrola na graničnim prelazima, stvorile se kolone vozila

N1 Info pre 51 minuta
Budućnost Krušik pobednik Kupa Zapadne Srbije

Budućnost Krušik pobednik Kupa Zapadne Srbije

ObjektiVa pre 51 minuta
Nastupili „Amorozo“ i mladi talenti

Nastupili „Amorozo“ i mladi talenti

Jug press pre 26 minuta
Emotivan ispraćaj u penziju u Užicu! Vatrogasci u suzama ispratili Rađena posle 31 godine službe (foto)

Emotivan ispraćaj u penziju u Užicu! Vatrogasci u suzama ispratili Rađena posle 31 godine službe (foto)

Kurir pre 21 minuta
Zbog vraćenihg kriminalaca, Vučić blokirao granicu Crnoj Gori

Zbog vraćenihg kriminalaca, Vučić blokirao granicu Crnoj Gori

Ozon press pre 31 minuta