Danas posebna sednica Skupštine Srbije, obraća se predsednik Federalnog Nacionalnog saveta UAE

NIN pre 58 minuta  |  Tanjug
Danas posebna sednica Skupštine Srbije, obraća se predsednik Federalnog Nacionalnog saveta UAE

U Skupštini Srbije danas, 3. juna, biće održana Treća posebna sednica u Četrnaestom sazivu na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog Nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji.

Sednica je zakazana za 12 sati, a kako je ranije saopšteno iz parlamenta utvrđena je jedna tačka dnevnog reda, a to je obraćanje Gobaša Narodnoj skupštini. Potpisana će biti i dva sporazuma o saradnji, što je prvi put da se memorandum o saradnji potpisuje sa generalnim sekretarijatom iz neke zemlje, rečeno je Tanjugu u Skupštini Srbije. Predsednica Nerodne skupštine Ana Brnabić izjavila je, povodom održavanja posebne sednice, da će Skupština, dok o tome odlučuje
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