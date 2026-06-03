Đedović sa Djukovim u Sankt Peterburgu: Traži se rešenje za vlasništvo NIS-a i energetsku sigurnost

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas u Sankt Peterburgu sa predsednikom Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim o rešavanju pitanja vlasništva Naftne industrije Srbije (NIS) i obezbeđivanju stabilnog snabdevanja domaćeg tržišta naftnim derivatima.

Kako je navela na svom Instagram nalogu, Srbija se već godinu i po dana suočava sa izazovima u naftnom sektoru usled sankcija NIS-u. „Aktivno učestvujemo u razgovorima sa svim relevantnim stranama kako bismo zaštitili interese naše države, unapredili poziciju Srbije u NIS-u i obezbedili da domaće tržište ostane stabilno snabdeveno, prvenstveno kroz rad Rafinerije u Pančevu“, istakla je ministarka. Објава коју дели Dubravka Đedović Handanović (@dubravka.djedovic)