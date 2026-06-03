Kancelarija za KiM: Srbin pretučen ispred porodične kuće u Kosovskom Pomoravlju

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je Svetu Ilića iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju pretukao lokalni Albanac kada je pokušao da odbrani svog sina od napadača, ocenivši da taj incident ukazuje na sve osetljiviju bezbednosnu situaciju na prostoru Kosova i Metohije i učestalije napade na Srbe.

Kako se navodi u saopštenju, incidentu je prethodio verbalni, a potom i fizički napad muškarca albanske nacionalnosti na Ilićevog sina. Kada je Sveta Ilić pokušao da zaštiti dete, napadač je, prema navodima Kancelarije za KiM, uzeo drvo i više puta ga udario, nakon čega je pobegao sa mesta događaja. Povređeni muškarac prebačen je u bolnicu, gde su mu sanirane povrede i izvršeno ušivanje rana, dok je slučaj prijavljen policiji. Iz Kancelarije za KiM navode da su