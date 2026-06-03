Bogdan Bogdanović ostao bez reči zbog smrti Edina Avdića, jedna objava mnogo toga govori

Nova pre 1 sat
Bogdan Bogdanović ostao bez reči zbog smrti Edina Avdića, jedna objava mnogo toga govori

Bogdan Bogdanović, srpski košarkaš i kapiten reprezentacije, reagovao je na tragičnu vest o iznenadnoj smrti slavnog komentatora Edina Avdića.

U sredu 3. juna 2026. godine ceo region, ali i širi košarkaški svet, potresla je tužna vest o smrti Edina Avdića, koji je ostavio veliki trag u košarci, pre svega kao komentator, analitičar i podkaster, a ne treba zaboraviti da je i sam bio član Bosne u mlađim danima. Od njega se i dalje oprašta veliki deo košarkaškog sveta, a na Instagramu se ovim povodom "oglasio" i Bogdanović. Bolje je ipak reći da je Bogdan ostao bez reči, pošto je samo podelio objavu stranice
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