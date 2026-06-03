Da li je ugrožen rad Viz era u Beogradu: Srbija donosi sporni pravilnik, mađarska kompanija obavestila Evropsku komisiju

Nova pre 45 minuta
Da li je ugrožen rad Viz era u Beogradu: Srbija donosi sporni pravilnik, mađarska kompanija obavestila Evropsku komisiju

Izmene pravilnika koje je u martu usvojio Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije otvorile su pitanje budućnosti baze Viz era u Beogradu, jedine baze strane avio-kompanije u Srbiji.

Baza Viz era u Beogradu otvorena je 20. maja 2010. godine, a danas iz nje lete četiri aviona ka 25 destinacija. Kompanija u Srbiji zapošljava više od 150 ljudi, dok je tokom prošle godine na linijama ka i iz Srbije prevezla blizu dva miliona putnika. Prema informacijama do kojih je Aero došao, među zaposlenima u beogradskoj bazi mađarske niskotarifne avio-kompanije pojavila se zabrinutost da bi nove odredbe mogle da utiču na njen dalji rad. U središtu pažnje nalazi
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