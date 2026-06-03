Otkriven identitet Srbina koji je ćerke držao kao taoce: Izazvao haos u restoranu u Dortmundu, pa se zabarikadirao u stanu i pucao na policajce

Nova pre 2 sata
Otkriven identitet Srbina koji je ćerke držao kao taoce: Izazvao haos u restoranu u Dortmundu, pa se zabarikadirao u stanu i…

Državljanin Srbije, Enez C. (51) sinoć je u Dortmundu najpre izazvao incident u restoranu gde je pretio gostima i prskao ih biber sprejem, da bi nakon toga oteo svoje tri ćerke koje je držao kao taoce. Pucao je i na policajca. Drama je trajala tokom čitave noći, a državljanin Srbije se jutros predao policiji nakon što je razgovarao sa roditeljima.

Kako prenosi nemački BILD, on je u utorak uveče navodno pucao na policajca, a potom se sa svoje tri ćerke, starosti 7, 10 i 12 godina, zabarikadirao u stanu. Devojčice su, srećom, prošle bez povreda i nakon drame preuzela ih je policija. Prava opsadna situacija odvijala se tokom cele noći! Teško naoružani pripadnici specijalnih jedinica opkolili su zgradu u ulici Vitbrojker u Dortmundu, dok su pregovarači pokušavali da ubede muškarca da se preda i oslobodi decu. Na
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