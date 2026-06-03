Požari na deponijama u Vojvodini traju već šest dana, a nadležni ne reaguju: Meštani zabrinuti zbog vazduha, imaju mučnine

Nova pre 1 sat
Požari na deponijama u Vojvodini traju već šest dana, a nadležni ne reaguju: Meštani zabrinuti zbog vazduha, imaju mučnine…

Deponije koje gore u Vojvodini nisu novost, ali ni izuzetak. U Čurugu požar traje već četiri dana, a u Mošorinu šest, dok su u oba slučaja ekipe na teren izašle tek nakon nekoliko dana. Između dima i odlaganja odgovornosti, ponavlja se ista slika - iz mesta u mesto, dok su po sredi građani.

Onde flaša, ovde ambalaža. Tamo kesa, ovde dim. A iza dima – deponija u Čurugu koja gori već četvrti dan, za šta su građani saznali tek kada im je miris stigao do kuća, javlja N1. "Ovako nešto nisam doživeo, da niko nije obavestio (građane, prim. aut) jer ovako nešto je vrlo opasno i za decu i za odrasle i za nas srednje dobi. Evo i vi stojite ovde i vidite da je vrlo teško disati", navodi građevinski inženjer Miloš Vasin. Iako su nadležne pozvali odmah, ekipe za
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