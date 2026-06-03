RHMZ objavio najnoviju najavu za nevreme u Srbiji: Upozorenje je na snazi, a radarski snimci pokazuju kakvo nam nevreme stiže i kad

Nova pre 2 sata
RHMZ objavio najnoviju najavu za nevreme u Srbiji: Upozorenje je na snazi, a radarski snimci pokazuju kakvo nam nevreme stiže…

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) za danas je izdao upozorenje na grmljavinske nepogode.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je, u poslednjoj najavi, da se do kraja dana i tokom večeri očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u pojedinim delovima Srbije. Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina, gradom i jakim vetrom u zoni najintenzivnijih pljuskova. Na jugu Srbije pljuskovi će biti ređa pojava. Padavine se mestimično očekuju i tokom noći, ali će biti slabijeg
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