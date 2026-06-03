"Želim da se povučem iz tenisa...": Sabalenka se slomila posle poraza

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka bila je vidno utučena posle šokantne eliminacije sa Rolan Garosa.

Beloruskinja je imala prednost od 1:0 u setovima i vođstvo od 5:3 u drugom delu igre, a onda je pretrpela neverovatan pad, izgubila 10 gemova u nizu i dozvolila Dijani Šnajder da se plasira u polufinale pariskog grend slema. Nakon ovog teškog poraza, prva teniserka sveta bila je potpuno slomljena i otvorila je dušu pred novinarima. "Nemam misli, nemam emocije. Želim da se povučem iz tenisa sada. Nadam se da ću se za nekoliko dana vratiti na pravi put mentalno.