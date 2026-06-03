Čeh Menšik plasirao se u polufinale Rolan Garosa

Sa 3:0 deklasirao Brazilca Žoaoa Fonseku

Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u polufinale Rolan Garosa gde će igrati protiv Aleksandera Zvereva pošto je deklasirao Žoaoa Fonseku iz Brazila rezultatom 3:0 (6:4, 6:3, 7:6(7:3)) za dva sata i 47 minuta. U prvom setu Menšik je napravio jedan, a u drugom dva brejka i tako bez izgubljenog servisa poveo 2:0 u setovima. U trećem setu je viđena velika borba, oba tenisera su napravila po dva brejka, a kod vođstva 5:4 Fonseka ne koristi set loptu i propušta šansu