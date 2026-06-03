DNR: Ukrajinski dron pogodio linijski autobus, 7 mrtvih, 11 ranjenih

Politika pre 1 sat
DNR: Ukrajinski dron pogodio linijski autobus, 7 mrtvih, 11 ranjenih

Pogođen autobus na liniji Moskva – Simferopolj

U gradu Jenakijevu u DNR, gde je do rata živelo oko 75.000 stanovnika, sinoć se desio težak ratni zločin Oružanih snaga Ukrajine. Dronom je pogođen je autobus na redovnoj liniji Moskva – Simferopolj. Po prvim informacijama sa lica mesta poginulo je 7 lica dok je 11 ranjeno. "U Jenakijevu je izveden napad udarnom bespilotnom letelicom na linijski autobus na relaciji Moskva-Simferopolj. Prema preliminarnim informacijama, poginulo je sedam civila", izjavio je
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