Pogođen autobus na liniji Moskva – Simferopolj

U gradu Jenakijevu u DNR, gde je do rata živelo oko 75.000 stanovnika, sinoć se desio težak ratni zločin Oružanih snaga Ukrajine. Dronom je pogođen je autobus na redovnoj liniji Moskva – Simferopolj. Po prvim informacijama sa lica mesta poginulo je 7 lica dok je 11 ranjeno. "U Jenakijevu je izveden napad udarnom bespilotnom letelicom na linijski autobus na relaciji Moskva-Simferopolj. Prema preliminarnim informacijama, poginulo je sedam civila", izjavio je