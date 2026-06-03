Nafta dobija na vrednosti zbog pojačanih sukoba na Bliskom istoku

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Nafta dobija na vrednosti zbog pojačanih sukoba na Bliskom istoku

​Produženo zatvaranje Ormuskog moreuza nastavlja da ograničava globalne zalihe energije

Cene nafte porasle su za oko 2% u sredu, nastavljajući dobitke iz prethodne sesije, jer su se neprijateljstva na Bliskom istoku ponovo pojavila, a razgovori između Teherana i Vašingtona pokazali mali napredak. Fjučersi nafte marke Brent porasli su za 1,68 dolara, ili 1,75%, na 97,68 dolara po barelu u 13:02 po istočnom vremenu (17:02 po GMT), dok je američka nafta marke „West Texas Intermediate” porasla za 1,99 dolara, ili 2,12%, na 95,75 dolara. Iran je lansirao
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