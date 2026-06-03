Nastavljeni letovi u Kuvajtu nakon napada i procene štete

Politika pre 1 sat
Nastavljeni letovi u Kuvajtu nakon napada i procene štete

Aerodrom pogođen u raketnim i dron napadima, deo saobraćaja preusmeren, saopštile nadležne službe

Uprava civilnog vazduhoplovstva Kuvajta saopštila je da je vodeći avio-prevoznik zemlje nastavio letove sa Terminala 4, nakon procene štete i preduzimanja bezbednosnih mera. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu pogođen je u iranskim napadima dronom i raketom rano jutros, zbog čega su nadležne službe preusmerile letove, prenela je rano jutros kuvajtska državna novinska agencija. Napad je prouzrokovao „tešku štetu" zgradi T1 aerodroma, navedeno je u izveštaju, koji se
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Nakon napada na aerodrom u Kuvajtu: Vraćen avio-saobraćaj, istraga u toku

Nakon napada na aerodrom u Kuvajtu: Vraćen avio-saobraćaj, istraga u toku

Euronews pre 1 sat
Amerika i Iran pokrenuli nove napade, dronovi pogodili aerodrom u Kuvajtu

Amerika i Iran pokrenuli nove napade, dronovi pogodili aerodrom u Kuvajtu

BBC News pre 3 sata
Nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku: Iran i SAD razmenili udare, pogođen međunarodni aerodrom u Kuvajtu

Nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku: Iran i SAD razmenili udare, pogođen međunarodni aerodrom u Kuvajtu

Euronews pre 3 sata
„Na svaki čin agresije još žešći odgovor“: SAD pokrenule napade „samoodbrane“ na Iran, Teheran gađao američke baze i aerodrom…

„Na svaki čin agresije još žešći odgovor“: SAD pokrenule napade „samoodbrane“ na Iran, Teheran gađao američke baze i aerodrom u Kuvajtu

Danas pre 3 sata
Amerika i Iran pokrenuli nove napade, dronovi pogodili aerodrom u Kuvajtu

Amerika i Iran pokrenuli nove napade, dronovi pogodili aerodrom u Kuvajtu

Radio 021 pre 3 sata
Amerika i Iran pokrenuli nove napade, dronovi pogodili aerodrom u Kuvajtu

Amerika i Iran pokrenuli nove napade, dronovi pogodili aerodrom u Kuvajtu

Danas pre 3 sata
Amerika i Iran pokrenuli nove napade, dronovi pogodili aerodrom u Kuvajtu

Amerika i Iran pokrenuli nove napade, dronovi pogodili aerodrom u Kuvajtu

Južne vesti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AerodromKuvajtDron

Svet, najnovije vesti »

Rim pogodilo nevreme, tornado obarao drveće i tezge na pijaci

Rim pogodilo nevreme, tornado obarao drveće i tezge na pijaci

RTV pre 9 minuta
U iranskom napadu na aerodrom u Kuvajtu jedna osoba poginula, preko 60 povređenih

U iranskom napadu na aerodrom u Kuvajtu jedna osoba poginula, preko 60 povređenih

N1 Info pre 39 minuta
"Španija neće učestvovati u ratu, to je zakon džungle": Iz Madrida ponovo stižu žestoke kritike Amerike i Izraela

"Španija neće učestvovati u ratu, to je zakon džungle": Iz Madrida ponovo stižu žestoke kritike Amerike i Izraela

Blic pre 24 minuta
Ukrajina napala Sankt Peterburg uoči ekonomskog foruma u Rusiji

Ukrajina napala Sankt Peterburg uoči ekonomskog foruma u Rusiji

Slobodna Evropa pre 9 minuta
Portugalci u opštem štrajku protiv reforme radnog zakonodavstva

Portugalci u opštem štrajku protiv reforme radnog zakonodavstva

Serbian News Media pre 4 minuta