Nastavljeni letovi u Kuvajtu nakon napada i procene štete

Aerodrom pogođen u raketnim i dron napadima, deo saobraćaja preusmeren, saopštile nadležne službe

Uprava civilnog vazduhoplovstva Kuvajta saopštila je da je vodeći avio-prevoznik zemlje nastavio letove sa Terminala 4, nakon procene štete i preduzimanja bezbednosnih mera. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu pogođen je u iranskim napadima dronom i raketom rano jutros, zbog čega su nadležne službe preusmerile letove, prenela je rano jutros kuvajtska državna novinska agencija. Napad je prouzrokovao „tešku štetu" zgradi T1 aerodroma, navedeno je u izveštaju, koji se