Sukob oko nadležnosti među američkim obaveštajnim agencijama

Predstavnici su naveli da agencije i dalje komuniciraju i sarađuju, ali nisu detaljno komentarisali navode o smanjenoj razmeni obaveštajnih procena

VAŠINGTON – Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) prestala je da učestvuje u izradi pojedinih ključnih obaveštajnih procena, uključujući i one koje se odnose na rat u Iranu, zbog sukoba oko nadležnosti i razmene podataka sa Kancelarijom direktora nacionalne obaveštajne službe (ODNI), prenosi Rojters, pozivajući se na obaveštene izvore. Ovaj unutrašnji sukob dve američke obaveštajne službe traje više od godinu dana i ozbiljno remeti saradnju na analizama