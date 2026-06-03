Sukob oko nadležnosti među američkim obaveštajnim agencijama

Politika pre 3 sata
Sukob oko nadležnosti među američkim obaveštajnim agencijama

Predstavnici su naveli da agencije i dalje komuniciraju i sarađuju, ali nisu detaljno komentarisali navode o smanjenoj razmeni obaveštajnih procena

VAŠINGTON – Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) prestala je da učestvuje u izradi pojedinih ključnih obaveštajnih procena, uključujući i one koje se odnose na rat u Iranu, zbog sukoba oko nadležnosti i razmene podataka sa Kancelarijom direktora nacionalne obaveštajne službe (ODNI), prenosi Rojters, pozivajući se na obaveštene izvore. Ovaj unutrašnji sukob dve američke obaveštajne službe traje više od godinu dana i ozbiljno remeti saradnju na analizama
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