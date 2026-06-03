Policija ušla u Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu u završnoj večeri 71. Sterijinog pozorja

Pravo u centar pre 1 sat  |  Maria Popović
Policija ušla u Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu u završnoj večeri 71. Sterijinog pozorja

Prema pisanju ovog portala, prisutni su bili uznemireni zbog prisustva policije.

Na snimku iz hola pozorišta, vide se pripadnici policije koji nisu želeli da odgovore na pitanja građana šta se dešava i zašto su došli. U Srpskom narodnom pozorištu je od 26. maja do 2. juna održano 71. Sterijin pozorje, a žiri je sinoć zasedao kako bi doneo odluku o dobitnicima Sterijinih nagrada, nakon što je u takmičarskom programu odgledao osam predstava.
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