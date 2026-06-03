Dojavljene bombe u novosadskim školama

Radio 021 pre 1 dan  |  021.rs
Dojavljene bombe u novosadskim školama

U osnovnim i srednjim školama u Novom Sadu, odnosno u Južnobačkom okrugu, jutros su pristigle dojave o bombama.

Kako 021.rs saznaje, osim u Novom Sadu, dojave su pristigle i u Vrbasu i Bačkom Petrovcu. Prema pisanju medija, dojave o bombama su pristigle i u škole u ostatku Srbije. Dojave su pristigle putem mejla, uz navod da je u školi postavljena eksplozivna naprava. Ekipe policije su na terenu i obavljaju pregled, a u pojedinim školama su završeni i utvrđeno je da su dojave bile lažne. U istragu o dojavama uključeno je Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal.
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