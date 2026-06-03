Dortmund: Predao se čovek koji je pucao na policiju i zabarikadirao se sa decom, veruje se da je iz Srbije

Radio 021 pre 3 sata  |  Tanjug
Dortmund: Predao se čovek koji je pucao na policiju i zabarikadirao se sa decom, veruje se da je iz Srbije

Muškarac, za koga se veruje da je državljanin Srbije, koji je u Dortmundu u utorak uveče pucao na policajca a potom se zabarikadirao u stanu sa svoje troje dece, predao se jutros policiji nakon višesatnih pregovora.

Policija je saopštila da je 51-godišnjak oko 3.30 časova dobrovoljno izašao iz zgrade, nakon čega je uhapšen bez pružanja otpora, preneo je "Špigel". Troje dece koja su se nalazila u stanu nisu povređena. Policajac koji je pogođen zadobio je lakše povrede, zahvaljujući panciru koji je nosio. Incident je počeo sinoć kada je supruga osumnjičenog pozvala policiju i zatražila pomoć. Po dolasku policije u stambeno-poslovnu zgradu u dortmundskom naselju Hehsten, muškarac
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