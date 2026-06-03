EP usvojio znatno oštriji izveštaj o Srbiji: Kritike proširene na proteste, izbore, pravosuđe i medije

Radio 021 pre 58 minuta  |  021.rs
EP usvojio znatno oštriji izveštaj o Srbiji: Kritike proširene na proteste, izbore, pravosuđe i medije

Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta (AFET) usvojio je finalnu verziju Izveštaja o Srbiji izvestioca Tonina Picule, koja je znatno oštrija i obimnija od nacrta predstavljenog u martu.

Za izveštaj je glasao 51 član odbora, 14 je bilo protiv, dok je desetoro bilo uzdržano. U usvojenom tekstu ostaje ocena da je napredak Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji zaustavljen zbog problema u oblasti demokratije, vladavine prava, medijskih sloboda, izbornih uslova i odnosa sa Kosovom. Međutim, kroz kompromisne amandmane dokument je dodatno proširen novim kritikama i konkretnim zahtevima prema vlastima u Srbiji. Izveštaj konstatuje produbljivanje političke
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