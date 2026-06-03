Predsednik nacionalnog saveta UAE u Skupštini, opozicija bojkotuje, jer je "prioritet nepoverenje Vladi"

Na današnjoj posebnoj plenarnoj sednici Skupštine Srbije će govor poslanicima održati predsednik Federalnog Nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš. Deo opozicije sednicu bojkotuje.

Poslanici Narodnog pokreta Srbije (NPS) i Novog lica Srbije (NLS) neće učestvovati na današnjoj posebnoj plenarnoj sednici parlamenta pošto smatraju da je prioritet da se raspravlja o poverenju Vladi Srbije na čijem je čelu Đuro Macut. Predsednik NPS Miroslav Aleksić rekao je da opozicioni poslanici poštuju strane predstavnike, ali da ne mogu da učestvuju u "predstavi koju vlast kreira". "Mi danas na posebnoj sednici treba da se predstavimo kao država koja