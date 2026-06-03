Uhapšena dvojica policajaca koji su bili privatno obezbeđenje osumnjičenom za ubistvo na Senjaku

Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je večeras da su uhapšena dva policajca zbog sumnje da su učestvovali u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27" na Senjaku.

Kako su naveli iz VJT-a, njima je određeno zadržavanje do 48 sati. "Više javno tužilaštvo u Beogradu je odlučno da rasvetli sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i neće dozvoliti da bilo ko utiče na tok istrage koja ima za cilj utvrđivanje krivične odgovornosti svih lica koja su povezana sa istim", piše u saopštenju. Dva policajca, pripadnika Jedinice za zaštitu svedoka, uhapšeni su zbog sumnje da su učestvovali u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića Baje u