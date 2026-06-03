Vijesti: Putnici aviona koji su vraćeni u Srbiju – SNS ekipa za specijalne zadatke

Radio sto plus pre 22 minuta
Vijesti: Putnici aviona koji su vraćeni u Srbiju – SNS ekipa za specijalne zadatke

Pošto je crnogorska policija saopštila da je uskratila boravak za 87 državljana Srbije, koji su jutros doputovali u Tivat čarter-letom iz Beograda, Vijesti su objavile da su među njima mahom bile osobe sa kriminalnim dosijeom koje opozicioni mediji i aktivisti u Srbiji godinama označavaju kao bliske vlasti Aleksandra Vučića.

Većinu tih osoba, od kojih su neke optužene i za teška krivična dela, SNS je po potrebi angažovala za mitinge i za obezbeđivanje stranačkih prostorija, ali i za organizaciju kontraprotesta, navode Vijesti. Prema javno dostupnim podacima, vlast u Srbiji je neke osobe sa spiska koristila i za ućutkivanje političkih neistomišljenika na stadionima i u košarkaškim dvoranama, na opozicionim i protestima studenata, kao i za deljenje stranačkih pamfleta i ispisivanje SNS
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