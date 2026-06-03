Basketaši Srbije maksimalni za prvo mesto u grupi, sledi četvrtfinale

RTS pre 3 sata
Basketaši Srbije maksimalni za prvo mesto u grupi, sledi četvrtfinale

Basketaši Srbije savladali su Austriju rezultatom 21:11 u četvrtom kolu grupe A Svetskog prvenstva koje se održava u Varšavi.

U susretu dve selekcije koje su bile savršene u prva tri kola, Srbija je pokazala klasu i zauzela prvo mesto u grupi. Austrija je na samom početku duela pokazala zbog čega je zabeležila sve pobede u prva tri kola, pruživši sjajan otpor. Kako je vreme prolazilo, "orlovi" su ipak uspeli da naprave seriju od četiri vezana poena i steknu prvu značajniju prednost. Razlika je zatim iz napada u napad rasla, dok su Austrijanci polako ostajali bez snage i šanse da naprave
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