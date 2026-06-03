Đedović Handanović za RTS iz Sankt Peterburga: MOL zatražio dodatnih 30 dana od OFAK-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović izjavila je za RTS iz Sankt Peterburga gde će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu da se nastavljaju aktivni pregovori između "Gasprom njefta“ i mađarske kompanije MOL u vezi sa budućim rešenjem za NIS. Mađarska strana zatražila je dodatno vreme za završetak razgovora potvrdio je i predsednik Upravnog odbora Gasprom njefta Aleksandar Djukov, rekla je ministarka.

Kako je navela ministarka, MOL je danas uputio zahtev Kancelariji za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) za produženje roka od 30 dana, s obzirom na to da aktuelni rok ističe 6. juna. "Meni je to potvrdio i prvi čovek MOL-a juče, gospodin Žolt Hernadi. Tako da sa njihove strane svakako postoji volja da se rešenje nađe", rekla je ministarka Đedović Handanović. Govoreći o poslovanju NIS-a u uslovima neizvesnosti oko licence, istakla je da kompanija nastavlja redovne