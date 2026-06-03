Đedović Handanović za RTS iz Sankt Peterburga: MOL zatražio dodatnih 30 dana od OFAK-a

RTS pre 1 sat
Đedović Handanović za RTS iz Sankt Peterburga: MOL zatražio dodatnih 30 dana od OFAK-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović izjavila je za RTS iz Sankt Peterburga gde će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu da se nastavljaju aktivni pregovori između "Gasprom njefta“ i mađarske kompanije MOL u vezi sa budućim rešenjem za NIS. Mađarska strana zatražila je dodatno vreme za završetak razgovora potvrdio je i predsednik Upravnog odbora Gasprom njefta Aleksandar Djukov, rekla je ministarka.

Kako je navela ministarka, MOL je danas uputio zahtev Kancelariji za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) za produženje roka od 30 dana, s obzirom na to da aktuelni rok ističe 6. juna. "Meni je to potvrdio i prvi čovek MOL-a juče, gospodin Žolt Hernadi. Tako da sa njihove strane svakako postoji volja da se rešenje nađe", rekla je ministarka Đedović Handanović. Govoreći o poslovanju NIS-a u uslovima neizvesnosti oko licence, istakla je da kompanija nastavlja redovne
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

MOL zatražio od OFAC-a dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini NIS-a

MOL zatražio od OFAC-a dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini NIS-a

RTV pre 1 sat
Ministarka energetike: MOL zatražio od OFAC-a dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini NIS-a

Ministarka energetike: MOL zatražio od OFAC-a dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini NIS-a

Insajder pre 2 sata
Mol od Amerike traži dodatnih 30 dana za NIS

Mol od Amerike traži dodatnih 30 dana za NIS

Bloomberg Adria pre 2 sata
MOL zatražio od OFAC-a dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini NIS-a

MOL zatražio od OFAC-a dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini NIS-a

Euronews pre 2 sata
Đedović sa Djukovim u Sankt Peterburgu: Traži se rešenje za vlasništvo NIS-a i energetsku sigurnost

Đedović sa Djukovim u Sankt Peterburgu: Traži se rešenje za vlasništvo NIS-a i energetsku sigurnost

NIN pre 2 sata
MOL zatražio dodatnih 30 dana od OFAK-a za pregovore o NIS-u

MOL zatražio dodatnih 30 dana od OFAK-a za pregovore o NIS-u

Forbes pre 3 sata
Ministarka energetike: MOL od OFAC-a zatražio dodatni rok od 30 dana

Ministarka energetike: MOL od OFAC-a zatražio dodatni rok od 30 dana

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSGaspromMađarskaMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Humanitarna akcija EKO Serbia i Udruženja obolelih od multiplog mijeloma - Ispružite ruku za život

Humanitarna akcija EKO Serbia i Udruženja obolelih od multiplog mijeloma - Ispružite ruku za život

Auto magazin pre 33 minuta
Najskuplji hektar obradivog zemljišta u proseku 14.274 evra - u regionu Beograda, na jugu i istoku Srbije tek trećina tog…

Najskuplji hektar obradivog zemljišta u proseku 14.274 evra - u regionu Beograda, na jugu i istoku Srbije tek trećina tog iznosa

N1 Info pre 3 minuta
Badel 1862 pregovara s Fortenovom o preuzimanju Jamnice i ostalih tvrtki iz Grupe pića

Badel 1862 pregovara s Fortenovom o preuzimanju Jamnice i ostalih tvrtki iz Grupe pića

SEEbiz pre 13 minuta
Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 44 minuta
Daniel Werner imenovan za novog regionalnog direktora servisa za Centralnu Evropu kompanije Exclusive Networks

Daniel Werner imenovan za novog regionalnog direktora servisa za Centralnu Evropu kompanije Exclusive Networks

BizLife pre 38 minuta