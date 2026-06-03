Ministarstvo prosvete: Deo škola pregledan, dojave o postavljenim bombama bile lažne

RTS pre 1 sat
Ministarstvo prosvete: Deo škola pregledan, dojave o postavljenim bombama bile lažne

U više škola na teritoriji Srbije stigle su dojave o postavljenim bombama. Ministarstvo prosvete saopštava da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu, jer je utvrđeno da su dojave bile lažne.

Dojave o postavljenim bombama stigle su u više škola na teritoriji Beograda, Zaječara, Šapca, u školama Podunavskog i Zlatiborskog okruga, Sremskoj Mitrovici, Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Leskovcu, Čačku. Policijska uprava u Nišu potvrdila je da su dojave o postavljenim bombama dobile i škole na području opština Aleksinac i Niška Banja. Dojave su stigle na školske mejlove. Ministarstvo prosvete je saopštilo da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci
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