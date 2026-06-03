Tramp: Razgovori sa Iranom se nastavljaju; Ne prestaju izraelski udari na jug Libana

Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni navodi medija da su prekinuti. Novi udari na jugu Libana – Izrael tvrdi da je u poslednjih nekoliko dana eliminisano 20 članova militantne grupe Hezbolah.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da nije tačno da su Sjedinjene Američke Države i Iran prestali da pregovaraju, i da se ti razgovori i nastavljaju. Izraelske odbrambene snage (IDF) tvrde da je na jugu Libana u poslednjih nekoliko dana likvidirano 20 članova militantne grupe Hezbolah i da je zaplenjeno više stotina komada oružja severno od Litanija. Postoji mogućnost da u narednim danima Iran sa Sjedinjenim Američkim Državama prvi put pregovara o svom