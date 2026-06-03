Vučić dočekao Antonija Kostu na aerodromu "Nikola Tesla"

RTS pre 1 sat
Vučić dočekao Antonija Kostu na aerodromu "Nikola Tesla"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" predsednika Evropskog saveta Antonija Kostu, kome je poželeo srdačnu dobrodošlicu u zemlju.

"Ova poseta je važan podsticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije i potvrda je značaja dijaloga koji vodimo sa evropskim partnerima u vremenu brojnih izazova za sve nas", naveo je Vučić na Instagramu. Predsednik Srbije je istakao da je Beograd posvećen ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu evropskih integracija, dok članstvo u EU ostaje strateški cilj. "Verujem da je sada trenutak da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana dodatno
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