BIA: Savetovali smo Vučiću da ne ide u Tivat iz zbog bezbednosnog rizika, Zvicer u Crnoj Gori

BEOGRAD - Bezbednosno-informativna agencija saopštila je danas da je zvanično savetovača predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika.

U saopštenju objavljenom na sajtu BIA se navodi da se prema operativnim saznanjima te agencije, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori. Dodaje se da bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori nije dostavljena BIA, suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa. "Iz razloga od najviše važnosti za poslove poverene Bezbednosno-informativnoj agenciji saopštavamo da je neophodno da se oglasimo da je zbog