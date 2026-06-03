BLISKOISTOČNI SUKOB - SAD potvrdile napade na iransko ostrvo Kešm; IRGC uzvratio napadima na američke ciljeve u regionu

RTV pre 41 minuta  |  Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB - SAD potvrdile napade na iransko ostrvo Kešm; IRGC uzvratio napadima na američke ciljeve u regionu

VAŠINGTON,TEHERAN,KUVAJT SITI - Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je izveo udare na neprijateljski brod, sedište američke Pete flote u Bahreinu i regionalnu američku vazduhoplovnu bazu, navodeći da je akcija sprovedena kao odgovor na, kako tvrdi, dva američka napada na iranske objekte.

Prema saopštenju IRGC-a, događaji su počeli kasno uveče kada je iranski tanker za naftu pogođen projektilom iz vazduha u blizini Ormuskog moreuza, pri čemu je oštećen mašinski prostor broda, preneo je iranski Press TV. IRGC je naveo da je potom njegova mornarica raketirala brod "Panaja", koji je označila kao "američko-cionistički neprijateljski brod", dodajući da je akcija izvedena kao odgovor na "agresiju" i kršenje propisa koji regulišu plovidbu kroz Ormuski
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