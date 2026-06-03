Cene nafte porasle za oko dva odsto nakon novog pada američkih zaliha

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Cene nafte porasle za oko dva odsto nakon novog pada američkih zaliha

NJUJORK - Cene nafte porasle su danas za oko dva odsto nakon što su podaci američke Uprave za energetske informacije (EIA) pokazali šesti uzastopni nedeljni pad zaliha sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama.

To je podstaklo rast na svetskom tržištu energenata, pa se međunarodno referentna nafta Brent kretala na oko 97,6 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na nivou od 95,7 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Prema podacima EIA, zalihe sirove nafte u SAD smanjene su za 7,97 miliona barela u protekloj nedelji, što predstavlja najveći nedeljni pad od februara i znatno je iznad očekivanja analitičara koji su predviđali smanjenje od oko četiri miliona
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

SAD predlažu carine za robu nastalu prinudnim radom

SAD predlažu carine za robu nastalu prinudnim radom

Biznis i finansije pre 1 dan
Tramp najavio nove carine zbog prisilnog rada, na meti EU, Britanija, Japan, Kina, Indija, Kanada

Tramp najavio nove carine zbog prisilnog rada, na meti EU, Britanija, Japan, Kina, Indija, Kanada

Serbian News Media pre 2 sata
Tramp najavio nove carine zbog prisilnog rada, na meti EU, Britanija, Japan, Kina, Indija, Kanada

Tramp najavio nove carine zbog prisilnog rada, na meti EU, Britanija, Japan, Kina, Indija, Kanada

Radio sto plus pre 1 sat
Nafta poskupela oko dva odsto posle pada zaliha u SAD

Nafta poskupela oko dva odsto posle pada zaliha u SAD

Euronews pre 1 sat
Tramp najavio nove carine zbog prisilnog rada: Na meti EU, Britanija, Japan, Kina, Indija, Kanada...

Tramp najavio nove carine zbog prisilnog rada: Na meti EU, Britanija, Japan, Kina, Indija, Kanada...

Kurir pre 1 sat
Cene nafte porasle za oko dva odsto nakon novog pada američkih zaliha

Cene nafte porasle za oko dva odsto nakon novog pada američkih zaliha

Blic pre 2 sata
Cene nafte porasle za oko dva odsto nakon novog pada američkih zaliha

Cene nafte porasle za oko dva odsto nakon novog pada američkih zaliha

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Cena nafteNjujorkDolarnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Zvezda i Partizan za pet godina potrošili više od 180 miliona evra

Zvezda i Partizan za pet godina potrošili više od 180 miliona evra

Radar pre 1 sat
Ovo su najjeftiniji gradovi za kraći odmor u Evropi! Cene će vas iznenaditi: Detaljan spisak.

Ovo su najjeftiniji gradovi za kraći odmor u Evropi! Cene će vas iznenaditi: Detaljan spisak.

Blic pre 33 minuta
Nišlija tražio podatke o stažu preko mejla, dobio važno upozorenje: PIO otkrio jedini način da proverite godine rada i buduću…

Nišlija tražio podatke o stažu preko mejla, dobio važno upozorenje: PIO otkrio jedini način da proverite godine rada i buduću penziju

Blic pre 48 minuta
Republika Srpska postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine TOLL4ALL

Republika Srpska postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine TOLL4ALL

Danas pre 4 sati
Mimović uputio pismo o namerama za kupovinu vlasništva u NIS-u Gaspromu i Gaspromnjeftu

Mimović uputio pismo o namerama za kupovinu vlasništva u NIS-u Gaspromu i Gaspromnjeftu

Danas pre 7 sati