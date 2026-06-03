Cene nafte porasle za oko dva odsto nakon novog pada američkih zaliha

NJUJORK - Cene nafte porasle su danas za oko dva odsto nakon što su podaci američke Uprave za energetske informacije (EIA) pokazali šesti uzastopni nedeljni pad zaliha sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama.

To je podstaklo rast na svetskom tržištu energenata, pa se međunarodno referentna nafta Brent kretala na oko 97,6 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na nivou od 95,7 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Prema podacima EIA, zalihe sirove nafte u SAD smanjene su za 7,97 miliona barela u protekloj nedelji, što predstavlja najveći nedeljni pad od februara i znatno je iznad očekivanja analitičara koji su predviđali smanjenje od oko četiri miliona