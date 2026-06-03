Crnogorska policija vratila 87 lica koja su čarter letom iz Beograda stigla na tivatski aerodrom

PODGORICA - Crnogorska policija je u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja Samita EU – Zapadni Balkan, na graničnom prelazu Aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbjednosne kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd–Tivat, kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Republike Srbije.

U okviru aktivnosti usmerenih na očuvanje stabilnog bezbednosnog ambijenta, bezbednosne službe su pravovremeno identifikovale lica od bezbednosnog interesa i, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i procenjenim rizicima, preduzele odgovarajuće službene mere i radnje, kojima je navedenim licima onemogućen boravak na teritoriji Crne Gore, uz uručenje rešenja o zabrani ulaska, navodi se u zajedničkom saopštenju crnogorske Uprave policije i Agencija za nacionalnu