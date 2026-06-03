Kancelarija za KiM: Svetu Milkića iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju pretukao Albanac

BINAČ - Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je Svetu Milkića iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju pretukao lokalni Albanac kada je pokušao da odbrani svog sina od napadača, što kako su naveli, ukazuje na sve osetljiviju bezbednosnu atmosferu na prostoru Kosova i Metohije i sve intenzivnije i agresivnije napade na Srbe.

Ovom incidentu prethodio je verbalni, a zatim i fizički napad muškarca albanske nacionalnosti na sina Svete Milkića, a kada je čovek prišao da zaštiti sina, Albanac je uzeo drvo i nekoliko puta ga udario, nakon čega je nasilnik pobegao. Kako se navodi, povređeni čovek je prebačen u bolnicu na ušivanje i saniranje povreda, a slučaj je prijavljen i policiji. Predstavnici Kancelarije za KiM su na terenu i u kontaktu su sa porodicom Milkić i obići će ih da bi sa njima