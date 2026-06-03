MOL zatražio od OFAC-a dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini NIS-a

SANKT PETERBURG - Mađarska kompanija MOL zatražila je danas od američke Kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u, izjavila je u Sankt Peterburgu ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.

"Gospodin Djukov je potvrdio da se nastavljaju aktivni pregovori između Gaspromjefta i mađarskog MOL-a i da je MOL tražio danas OFAC-u uputio zahtev za dodatno vreme za završetak tih pregovora. Znamo da rok ističe 6. juna, oni su tražili dodatno vreme od 30 dana da se pregovori završe. Meni je to potvrdio i prvi čovek MOL-a juče, Žolt Hernadi ", rekla je Đedović Handanović. Istakla je da sa mađarske strane svakako postoji volja da se nađe rešenje. "Ono što mi je