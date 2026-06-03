RHMZ: Tokom večeri nestabilno sa mestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje za područje Srbije i Beograda na grmljavinske nepogode. Republički hidrometereološki zavod saopštio je da se tokom večeri očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa mestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U najavi RHMZ za večeras, najavljuje da pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji uz izolovanu pojavu grada i kratkotrajno jak vetar, dok se na jugu zemlje očekuje ređa pojava padavina. Takođe, ističe se da se padavine mestimično očekuju i u toku noći, ali slabijeg intenziteta. Narandžasti meteoalarm je na snazi na području Vojvodine, u zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju. Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju do 4. juna, lokalno će biti