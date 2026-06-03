Sukob oko nadležnosti među američkim obaveštajnim agencijama

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Sukob oko nadležnosti među američkim obaveštajnim agencijama

VAŠINGTON - Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) prestala je da učestvuje u izradi pojedinih ključnih obaveštajnih procena, uključujući i one koje se odnose na rat u Iranu, zbog sukoba oko nadležnosti i razmene podataka sa Kancelarijom direktora nacionalne obaveštajne službe (ODNI), prenosi Rojters, pozivajući se na obaveštene izvore.

Ovaj unutrašnji sukob dve američke obaveštajne službe traje više od godinu dana i ozbiljno remeti saradnju na analizama nacionalne bezbednosti na koje se predsednik SAD tradicionalno oslanja tokom složenih spoljnopolitičkih kriza, prema navodima tih izvora. Izvori navode da je u centru neslaganja rad radne grupe koju je u aprilu 2025. formirala direktorka nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard. Zbog međusobnog nepoverenja, ove dve institucije danas sprovode
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