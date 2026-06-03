Sveti car Konstantin i carica Jelena, sećanje na utemeljivača hrišćanstva

BEOGRAD - Danas je hrišćanski praznik Sveti car Konstantin i carica Jelena. Crkva je taj carski rimski par, sina i majku, proglasila svetiteljima, pošto je car Konstantin Prvi Veliki, Milanskim ediktom 313. dopustio hrišćanima slobodu ispovedanja vere. Ovaj praznik slavi se i kao gradska slava Niša.

Car Konstantin Veliki rođen je 274. godine u Nišu, tadašnjem Naisusu, u nehrišćanskoj porodici. Živeo je na dvoru cara Dioklecijana, gde je, kao talac koji će osigurati vernost oca, stekao izuzetnu učenost. Kao mladić učestvuje u vojnim pohodima, što ga je dovelo do ranga vojnog tribuna. Posle očeve smrti, 306. godine, vojska ga proglašava za savladara severozapada Rimskog carstva. Carevanje Konstantinovo nije teklo mirno - vodio je tri presudne bitke, protiv