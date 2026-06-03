UKRAJINSKA KRIZA Moskva optužuje Kijev da odbija "istinske" pregovore; uzbuna na snazi širom Ukrajine

RTV pre 39 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA Moskva optužuje Kijev da odbija "istinske" pregovore; uzbuna na snazi širom Ukrajine

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.601 dan. Rusija je, kao odgovor na napad na Starobeljsk, izvela intenzivne udare na vojne ciljeve širom Ukrajine, dok vlasti u Kijevu tvrde da su pogođene i stambene zgrade, pri čemu je poginulo više od 20, a povređeno više od 130 ljudi. U međuvremenu, iz Kremlja poručuju da sukob ne može biti okončan sve dok ukrajinska strana odbija ono što Moskva naziva "istinskim" pregovorima.

Ruske snage nastavile su snažne udare na, kako tvrde, ukrajinsku vojnu industriju, kao odgovor na "terorističke napade Kijeva" na studentski internat u Starobeljsku. Kako se navodi, pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku koje kontrolišu ukrajinske oružane snage, kao i u Poltavskoj, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti. Sa druge strane, ukrajinske vlasti tvrde da su ruske rakete pogodile stambene objekte u Dnjepru ostavivši iza sebe 16 mrtvih i
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