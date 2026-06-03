Zelenski: Ukrajina uništila naftni terminal u Sankt Peterburgu

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je danas da su ukrajinske snage uništile naftni terminal u Sankt Peterburgu, kao i preduzeća u ruskoj Tambovskoj oblasti.

On je napisao na Telegramu da udaljenost naftnog terminala u Sankt Peterburga od ukrajinske granice iznosi oko 1.100 kilometara, preneo je Ukrinform. Zelenski je naveo da su ukrajinske snage pogodile i vojne ciljeve u bazi Kronštat koja se nalazi u blizini Sankt Peterburga. Prema njegovim rečima, još jedna meta bilo je preduzeće u ruskoj Tambovskoj oblasti koje se bavi proizvodnjom oružja. Zelenski je naveo da udaljenost tog preduzeća od linije fronta iznosi gotovo